Giulia Stabile bloccata in hotel durante il tour mondiale | confessa i giorni difficili e il gesto del padre commuove i fan

Giulia Stabile si trovava in hotel durante il suo tour mondiale e ha condiviso di aver vissuto alcuni giorni difficili, che l’hanno portata a fermarsi. La ballerina ha raccontato di aver attraversato un momento di fragilità, senza specificare i motivi. Durante questo periodo, ha ricevuto un gesto commovente dal padre, che ha condiviso con i suoi follower. La cantante ha anche ammesso di aver avuto bisogno di tempo per riprendersi prima di riprendere il suo percorso professionale.

Nel mezzo di un’avventura professionale che la sta portando sui palchi di tutto il mondo, Giulia Stabile ha vissuto giorni di fragilità che l’hanno costretta a fermarsi. La ballerina romana, impegnata nel Lux Tour di Rosalía come parte del corpo di ballo della popstar spagnola, ha condiviso con i suoi follower un momento di vulnerabilità che ha toccato le corde più profonde del suo pubblico. “ Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera “, ha scritto Giulia su Instagram, aprendo una finestra sulla sua realtà lontano dai riflettori dello show. Un racconto sincero che ha sorpreso molti fan, abituati a vederla sempre sorridente e professionale sul palco accanto a una delle artiste più celebri del panorama musicale internazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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