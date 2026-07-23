Durante il tour, Giulia Stabile ha dichiarato di non essere stata bene. Ha raccontato di aver attraversato momenti difficili, senza specificare i dettagli. Il padre le ha inviato un gesto di supporto, senza ulteriori precisazioni. La ballerina, nota per il successo in un programma televisivo, ha affrontato anche episodi di bullismo durante la scuola. La sua carriera si è sviluppata grazie a un talento naturale, e oggi si trova in una fase diversa della sua vita professionale.

Anche i sogni più brillanti nascondono dei lati oscuri, e l’ambizione comporta sempre qualche sacrificio. Bullizzata ai tempi della scuola, Giulia Stabile si è fatta notare nella scuola televisiva di Amici grazie a un innato talento per la danza e, oggi, ha la sua rivincita. La ballerina italiana è in prima fila nel corpo di ballo di Rosalia, che l’ha voluta al proprio fianco nel corso del suo tour mondiale. Lunghi mesi in giro per il mondo, lontano dalla famiglia e dagli amici. E a volte la nostalgia si fa sentire, ma anche da lontano un papà sa come risollevare il morale della propria figlia. Giulia Stabile, le difficoltà in tour. Dopo aver infiammato gli stadi di tutta Europa, Rosalia si è spostata in Sud America con il suo Lux Tour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Stabile, il momento più duro in tour: “Non sono stata bene”. Il dolce gesto del padre

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