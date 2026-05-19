Kumo, ballerino noto per la sua partecipazione ad Amici, ha recentemente ammesso di avere un legame segreto con Giulia Stabile, anche lei ex concorrente del programma. La confessione è arrivata durante un'intervista, sorprendendo i fan e gli spettatori che seguono da vicino le vicende del talent. Kumo ha spiegato di aver mantenuto riservato il rapporto, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura di questa connessione. La rivelazione ha attirato l’attenzione di molti, alimentando discussioni tra gli appassionati dello show.

Giulia Stabile e Kumo ad Amici: il ballerino rompe il silenzio e racconta la verità sul loro rapporto speciale. Ecco cosa è emerso in queste ore. Giulia Stabile e Kumo: Il gossip che nessuno si aspettava. Giulia Stabile è tornata al centro del gossip italiano, e stavolta non per una sua dichiarazione diretta, ma per le parole di un ex compagno di avventura. Kumo, nome d’arte di Tiziano Coiro, ballerino che ha partecipato alla ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stato ospite del podcast BerAlive e ha parlato per la prima volta in modo esplicito del rapporto speciale che si era creato con la ballerina vincitrice del talent. Una confessione attesa da molti fan, che durante la messa in onda del programma avevano già intuito che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia professionale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Kumo confessa il legame segreto con Giulia Stabile: la rivelazione che ha sorpreso tutti i fan di Amici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Amici, Kumo conferma la storia con Giulia Stabile: “Fra noi qualcosa”

Ex allievo di Amici conferma il flirt segreto avuto con Giulia StabileGiulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici, ha attirato l’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita...

Amici, Kumo conferma il flirt con Giulia Stabile: Avvicinamento dopo che mi ero lasciatoA distanza di tempo, l’ex protagonista di Amici Kumo conferma che c’è stato qualcosa di romantico con Giulia Stabile. comingsoon.it

Amici, retroscena di Kumo sul legame con Giulia Stabile: 'Flirt? C'è stato qualcosa'In un'intervista l'ex allievo ha confermato in parte i rumor che circolavano circa due anni fa: 'Tanto tempo insieme, ora mi ghosta' ... it.blastingnews.com