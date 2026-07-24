Giugliano sequestrato il centro sportivo Twin Peaks | era abusivo da più di 30 anni

Il centro sportivo “Twin Peaks” a Giugliano è stato sequestrato dopo più di 30 anni di attività senza autorizzazioni. La Polizia Municipale ha eseguito il sequestro durante un’operazione contro l’abusivismo edilizio e commerciale. Il centro si trova nella zona di Casacelle e da tempo operava senza le necessarie autorizzazioni ufficiali.

Per oltre trent'anni avrebbe operato in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Si tratta del centro sportivo Twin Peaks, situato nella zona di Casacelle, a Giugliano, finito sotto sequestro nell'ambito di una vasta operazione condotta dalla Polizia Municipale contro l'abusivismo edilizio e commerciale. L'intervento ha interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati, suddivisa in diverse particelle catastali. Durante gli accertamenti sono stati riscontrati un campo da calcio, due campi da calcetto in erba sintetica, un'area parcheggio asfaltata di circa 2.300 metri quadrati, completa di segnaletica e impianto di illuminazione, oltre a diversi locali in muratura destinati a uffici, depositi e spogliatoi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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