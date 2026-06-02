L’attore gallese Owain Rhys Davies, noto per aver interpretato l’Agente Wilson nel revival di Twin Peaks, è morto a 44 anni. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo. Non sono stati resi noti i dettagli sulla causa della morte. Davies era apparso anche in altri progetti televisivi e cinematografici, diventando riconoscibile per il suo ruolo nella serie cult. La scomparsa è stata annunciata senza ulteriori informazioni sulla circostanza.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Owain Rhys Davies, attore gallese conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo dell' Agente Wilson nel revival di Twin Peaks. L'artista è morto improvvisamente all'età di 44 anni, lasciando sgomenti familiari, colleghi e fan che negli anni avevano imparato ad apprezzarne il talento e la sensibilità interpretativa. La notizia è stata resa pubblica dal fratello Rhodri Davies, che ha condiviso un commosso messaggio sui social spiegando che la morte è avvenuta in modo improvviso. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l'attore sarebbe deceduto “in modo naturale e sereno", anche se restano ancora alcuni interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Owain Rhys Davies, il volto di Twin Peaks scomparso a soli 44 anni

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