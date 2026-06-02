Addio a Owain Rhys Davies l’attore di ‘Twin Peaks’ è morto a 44 anni

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore gallese Owain Rhys Davies è morto a 44 anni. Era conosciuto per aver interpretato l’Agente Wilson nel revival di “Twin Peaks” del 2017. La serie, creata da David Lynch e Mark Frost, è tornata in televisione dopo anni di assenza. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai rappresentanti dell’attore. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

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(Adnkronos) – È morto a 44 anni l’attore gallese Owain Rhys Davies, noto al grande pubblico per il ruolo dell’Agente Wilson nel revival della serie "Twin Peaks", la serie cult creata da David Lynch e Mark Frost e tornata sugli schermi nel 2017. A dare la notizia, come riporta la Bbc, è stato il fratello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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