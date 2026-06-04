il consiglio dei ministri ha sciolto i comuni di torre annunziata e sarno

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha deciso oggi di sciogliere i comuni di Torre Annunziata e Sarno a causa di infiltrazioni camorristiche. Le decisioni sono state prese dopo accertamenti sulle presenze della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali. La misura è stata adottata per rispettare le procedure di legge e per prevenire ulteriori condizionamenti. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sulle modalità di attuazione è stato comunicato.