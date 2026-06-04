Il Comune di Torre Annunziata sciolto dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni camorristiche

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per infiltrazioni camorristiche. La decisione, comunicata tramite l'articolo 143 del Testo unico degli Enti locali, è stata anticipata da Askanews e subito condivisa sui social. La misura riguarda l'intera amministrazione locale e si basa su presunte infiltrazioni di stampo criminale. La notizia ha suscitato ampia attenzione nella zona vesuviana.

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La notizia anticipata da Askanews è rimbalzata subito nel vesuviano ed è stata rapidamente rilanciata dai social: il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli Enti locali, ovvero per “infiltrazioni o. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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