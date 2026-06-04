Il Comune di Torre Annunziata sciolto dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni camorristiche

Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per infiltrazioni camorristiche. La decisione, comunicata tramite l'articolo 143 del Testo unico degli Enti locali, è stata anticipata da Askanews e subito condivisa sui social. La misura riguarda l'intera amministrazione locale e si basa su presunte infiltrazioni di stampo criminale. La notizia ha suscitato ampia attenzione nella zona vesuviana.

La notizia anticipata da Askanews è rimbalzata subito nel vesuviano ed è stata rapidamente rilanciata dai social: il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli Enti locali, ovvero per “infiltrazioni o. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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