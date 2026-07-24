I giovani del Mediterraneo esprimono preoccupazione per le tensioni internazionali e i conflitti in corso nel mondo. Temono per il proprio futuro e sono consapevoli delle difficoltà legate alle guerre e alle instabilità globali. Durante un servizio, hanno condiviso le loro opinioni sul ruolo delle tensioni internazionali e sulle possibili ripercussioni sulla loro vita quotidiana. Le loro risposte riflettono un senso di incertezza riguardo agli sviluppi futuri e alle sfide che il mondo dovrà affrontare.

Ecco cosa pensano i giovani di quanto accade nel mondo di oggi, delle tensioni internazionali, ma anche quali sono i loro timori per il futuro. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giovani del Mediterraneo tra guerre nel mondo e timori per il futuro

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