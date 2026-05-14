Tra guerre e crisi Fincantieri punta sulla filiera corta | Ci rende forti quando nel mondo c' è incertezza

Durante l'assemblea degli azionisti tenutasi oggi a Trieste, l'amministratore delegato di Fincantieri ha affermato che la strategia della filiera corta rafforza l'azienda in un periodo caratterizzato da congestioni e incertezze a livello internazionale. Ha sottolineato come questa scelta possa rappresentare un punto di forza, soprattutto in un contesto globale segnato da tensioni e crisi. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un confronto con i giornalisti, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

"La filiera corta ci rende forti in un momento in cui fuori dal Paese c'è congestione e incertezza”. A dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'assemblea degli azionisti tenutasi oggi a Trieste, è stato l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero. Dopo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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