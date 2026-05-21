I giovani hanno paura del futuro | guerre precarietà e solitudine generazionale nel survey Next Gen Power
Un nuovo sondaggio rivela che i giovani sono preoccupati per il futuro, citando guerre, precarietà e solitudine tra le principali paure. La ricerca mostra che questa generazione si sente immersa in un mondo in rapido cambiamento, segnato da trasformazioni tecnologiche e tensioni geopolitiche. Pur essendo consapevoli delle sfide da affrontare, i giovani dichiarano di sentirsi spesso privi degli strumenti necessari per fronteggiare queste difficoltà. La loro attitudine è quella di un approccio pragmatico e realistico.
Una generazione profondamente preoccupata, ma tutt’altro che disinteressata. Giovani pragmatici, consapevoli, già immersi nella trasformazione tecnologica e nella crisi geopolitica globale, ma convinti di dover affrontare il futuro senza strumenti adeguati. È questo il quadro che emerge da “Next Gen Power – Giovani, futuro e nuovi poteri: cosa pensano davvero le nuove generazioni”, il survey promosso dall’Hub della Conoscenza e guidata da Giuliano Noci, con il supporto di Cassa Padana BCC, Anci Lombardia, la rete Informagiovani di Anci Lombardia e del Politecnico di Milano. La ricerca è stata presentata il 21 maggio al Festival dell’Economia di Trento 2026 nell’ambito del panel “Next Gen Power: i giovani alla guida del futuro (e senza bisogno di retrovisori)”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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