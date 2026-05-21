I giovani hanno paura del futuro | guerre precarietà e solitudine generazionale nel survey Next Gen Power

Un nuovo sondaggio rivela che i giovani sono preoccupati per il futuro, citando guerre, precarietà e solitudine tra le principali paure. La ricerca mostra che questa generazione si sente immersa in un mondo in rapido cambiamento, segnato da trasformazioni tecnologiche e tensioni geopolitiche. Pur essendo consapevoli delle sfide da affrontare, i giovani dichiarano di sentirsi spesso privi degli strumenti necessari per fronteggiare queste difficoltà. La loro attitudine è quella di un approccio pragmatico e realistico.

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