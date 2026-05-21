I giovani hanno paura del futuro | guerre precarietà e solitudine generazionale nel survey Next Gen Power

Da ilsole24ore.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sondaggio rivela che i giovani sono preoccupati per il futuro, citando guerre, precarietà e solitudine tra le principali paure. La ricerca mostra che questa generazione si sente immersa in un mondo in rapido cambiamento, segnato da trasformazioni tecnologiche e tensioni geopolitiche. Pur essendo consapevoli delle sfide da affrontare, i giovani dichiarano di sentirsi spesso privi degli strumenti necessari per fronteggiare queste difficoltà. La loro attitudine è quella di un approccio pragmatico e realistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una generazione profondamente preoccupata, ma tutt’altro che disinteressata. Giovani pragmatici, consapevoli, già immersi nella trasformazione tecnologica e nella crisi geopolitica globale, ma convinti di dover affrontare il futuro senza strumenti adeguati. È questo il quadro che emerge da “Next Gen Power – Giovani, futuro e nuovi poteri: cosa pensano davvero le nuove generazioni”, il survey promosso dall’Hub della Conoscenza e guidata da Giuliano Noci, con il supporto di Cassa Padana BCC, Anci Lombardia, la rete Informagiovani di Anci Lombardia e del Politecnico di Milano. La ricerca è stata presentata il 21 maggio al Festival dell’Economia di Trento 2026 nell’ambito del panel “Next Gen Power: i giovani alla guida del futuro (e senza bisogno di retrovisori)”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

i giovani hanno paura del futuro guerre precariet224 e solitudine generazionale nel survey next gen power
© Ilsole24ore.com - I giovani hanno paura del futuro: guerre, precarietà e solitudine generazionale nel survey “Next Gen Power”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Italia verso la Seconda guerra mondiale 1. La situazione interna

Video L'Italia verso la Seconda guerra mondiale 1. La situazione interna

Sullo stesso argomento

Echi New Gen: i giovani protagonisti del futuro del SannioNei giorni scorsi ha preso ufficialmente il via ‘Echi New Gen’, un’iniziativa che pone le nuove generazioni al centro della costruzione del futuro...

Stress, solitudine e paura tra i giovani bellunesi: crisi di panico per 7 su 10. «I ragazzi fuggono da qui»BELLUNO - Uno su quattro: il 25,6% dei giovani bellunesi dichiara di procurarsi intenzionalmente dolore.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web