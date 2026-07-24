‘Giorni di tuono’ il sequel | Tom Cruise pronto a tornare in pista a 36 anni di distanza

Da 361magazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 36 anni dall’uscita originale, Paramount ha annunciato il ritorno del film “Giorni di Tuono”, con Tom Cruise che riprenderà il ruolo di Cole Trickle. La produzione prevede di riavviare le riprese del sequel, mantenendo Cruise come protagonista. La decisione di rimettere in moto il progetto segue l’interesse crescente intorno alla serie e il desiderio di aggiornare il film con le tecnologie e le tecniche cinematografiche attuali. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulla data di inizio riprese o sulla distribuzione.

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Il rombo torna a farsi sentire. Dopo 36 anni Paramount ha deciso di rimettere in moto Giorni di Tuono e l’idea è una sola: riportare Tom Cruise dietro al volante di Cole Trickle. Secondo quanto riporta cinemaserietv il sequel è entrato nella fase di sviluppo. Non è più una voce di corridoio, ma un progetto concreto che sta prendendo forma. Chi c’è dietro Alla regia dovrebbe arrivare Jonathan Levine. Alla sceneggiatura c’è Will Staples, che secondo le indiscrezioni si sta già immergendo nel mondo NASCAR per scrivere una storia credibile e attuale. Del resto della storia non si sa ancora nulla. Trama, cast e data d’uscita restano coperti dal segreto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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