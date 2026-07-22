Jonathan Levine è in trattative per dirigere il sequel di “Giorni di tuono” per Paramount. La produzione del film, sequel di un cult del 1990, sta avanzando con questa scelta di regia. La conferma è arrivata da fonti di settore, senza ulteriori dettagli sulla data di inizio riprese o sul cast. La pellicola si inserisce nel progetto di continuare la saga automobilistica, senza annunci ufficiali riguardo a date o altri membri del team di produzione.

Il seguito del cult automobilistico del 1990 “Giorni di tuono” sta per compiere un passo decisivo verso la realizzazione. Deadline ha confermato quest’oggi che Jonathan Levine, regista di 50 e 50, Warm Bodies e dell’imminente Mr. Irrelevant, è attualmente in trattative con Paramount Pictures per dirigere il sequel di Giorni di tuono, lo storico film sul mondo della NASCAR guidato da Tom Cruise, attore da poco tornato sulla cresta dell’onda grazie al lancio del trailer dell’attesissimo Digger. Il progetto, che vedrà l’attore hollywoodiano nuovamente coinvolto come protagonista e produttore insieme a Jerry Bruckheimer, rappresenta il tentativo del colosso di Los Angeles di replicare lo straordinario successo globale ottenuto con Top Gun: Maverick. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Giorni di tuono: Jonathan Levine in trattative per la regia del sequel per Paramount

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