Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato domenica 19 luglio in un terreno agricolo, completamente bruciato. La scoperta ha sollevato numerosi interrogativi sulla sua morte. Sul cellulare di Luigi Esposito sono state trovate notizie che stanno attirando l’attenzione, ma i dettagli specifici non sono stati resi pubblici. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte, che si è verificata in un'area isolata.

La morte di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, continua a sollevare interrogativi a Eboli e nell’intera provincia di Salerno. Il giornalista di 53 anni è stato trovato senza vita domenica 19 luglio in un terreno agricolo: il corpo era carbonizzato. Nelle ore successive al ritrovamento, gli investigatori hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare ogni elemento utile. Tra i punti centrali della vicenda c’è il cellulare di Luigi Esposito, che al momento non sarebbe stato rinvenuto. Il telefono non era né nel terreno dove è stato scoperto il cadavere né nell’automobile del giornalista, localizzata a breve distanza dal luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giornalista ucciso e bruciato: ora la notizia shock sul cellulare di Luigi Esposito

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LUIGI LUCA ESPOSITO, IL GIORNALISTA UCCISO E BRUCIATO A EBOLI, CONOSCEVA IL SUO ASSASSINO x.com

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