Un giornalista è stato trovato morto e bruciato in un'area isolata. Il suo cellulare, che era spento al momento del ritrovamento, è stato successivamente riacceso o spostato, secondo le indagini. La polizia sta analizzando i dati del telefono e le circostanze del ritrovamento, avvenuto in una zona periferica. La vittima, nota nel settore, lavorava come giornalista locale. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle cause o sui possibili responsabili.

Un fitto alone di mistero avvolge la tragica scomparsa che sta sconvolgendo l’intera comunità salernitana e il mondo dell’informazione locale. Uno dei tanti interrogativi che circondano la morte di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista di 53 anni ucciso a Eboli, nel Salernitano, domenica 19 luglio, riguarda il suo cellulare: il telefono del giornalista non è stato trovato né nel terreno agricolo in cui è stato rinvenuto il cadavere, ormai carbonizzato, e neppure nell’automobile, trovata poco distante. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, al quale si aggiunge un ulteriore ed enigmatico elemento emerso nelle ultime ore di indagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Luigi Esposito ucciso e bruciato, il cellulare del giornalista riacceso o spostato

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Il cellulare di Luigi Esposito riacceso o spostato. Il telefono del giornalista ucciso a Eboli non si trovaIl cellulare di Luigi Esposito, il giornalista ucciso a Eboli, non è stato trovato né acceso dopo il suo decesso.

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