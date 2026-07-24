Un giornalista è stato trovato morto ad Eboli con il corpo bruciato. Prima di morire, avrebbe inalato del fumo, secondo quanto riferito. Le forze dell'ordine stanno valutando l’ipotesi che fosse ancora vivo quando il corpo è stato dato alle fiamme, nel tentativo di eliminare le prove del delitto. Non ci sono ancora conferme definitive su questa versione. La procura ha avviato un’indagine sulla morte.

Potrebbe essere stato ancora vivo quando il suo assassino, o i suoi assassini, hanno dato fuoco al corpo nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. È il nuovo inquietante elemento emerso dall’autopsia su Luigi “Luca” Esposito, il giornalista salernitano di 53 anni trovato carbonizzato domenica mattina nelle campagne di Eboli (Salerno). Nei polmoni della vittima sarebbero infatti state rilevate tracce di fumo, un dettaglio che lascia ipotizzare come l’uomo abbia respirato mentre le fiamme già lo avvolgevano. L’esame autoptico rafforza così la ricostruzione investigativa secondo cui Esposito sarebbe stato prima aggredito brutalmente, picchiato e soffocato, e solo in un secondo momento dato alle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornalista ucciso a Eboli, ha inalato fumo prima di morire. L’ipotesi che fosse ancora vivo quando gli hanno dato fuoco

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