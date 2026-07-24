Alle 4,20 di questa notte, tre uomini con il volto coperto hanno tentato di forzare la porta di una gioielleria, ascoltando colpi secchi e ripetuti. Un quarto complici aspettava con un’auto sportiva nera parcheggiata di traverso in strada. Il rumore violento di ferro contro ferro ha svegliato i residenti, che hanno descritto la scena come se fosse tratta da un film. Nessuno è rimasto ferito. La polizia è intervenuta sul posto.

Ore 4,20 del mattino. Colpi secchi, forti e ripetuti. Rumore violento di ferro su ferro. Tre uomini col volto coperto dal passamontagna stanno cercando di forzare la porta di una gioielleria mentre un quarto complice li attende, con una macchina nera sportiva accesa e parcheggiata di traverso in strada, pronto alla fuga. Sembra l’inizio di un buon copione per uno di quei bei film di azione americani che ognuno di noi ha visto almeno una volta nella vita. Si è invece interrotto così il mio profondo sonno di ieri notte, in via Montalese, a Montemurlo. Per la verità, a scaraventarmi giù dal letto sono state le urla terrorizzate della mia compagna: "Ci sono i ladri, ci sono i ladri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioielleria svaligiata. Colpo nella notte: "Svegliato dal rumore. Viste scena da film"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palazzolo. Terrore nella notte, malviventi sfondano con lescavatore una gioielleria

Notizie e thread social correlati

Mozzo, spaccata da film in gioielleria: assalto con pick-up e auto rubate, colpo da 200mila euroNella notte tra mercoledì e giovedì, un furto è stato messo a segno in una gioielleria di un centro commerciale.

Spaccata nella notte in centro storico, ladro incastrato dal rumore e arrestatoNella notte, un uomo ha tentato di rubare in un bar nel centro storico di Verona.

Temi più discussi: Colpo in pieno centro nella notte: spaccata alla gioielleria in corso Porta Borsari; VIDEO | Colpo con martello pneumatico: svaligiata la Gioielleria Borsari; Spaccata notturna nel cuore di Verona: svaligiata la gioielleria Porta Borsari; Montemurlo, colpo lampo alla gioielleria Signori: banda in fuga con il bottino, è caccia ai ladri.

Gioielleria svaligiata. Colpo nella notte: Svegliato dal rumore. Viste scena da filmI ladri in pochi minuti hanno abbattuto il cancelletto e la saracinesca della gioielleria Signori di Montemurlo. Le famiglie che abitano vicino svegliate dal fracasso: Erano tre incappucciati più un ... lanazione.it

Gioielleria devastata con un caterpillar, colpo nella notte a Palazzolo. Banda in fuga con i preziosiPalazzolo Acreide si è svegliata sotto shock dopo il violento assalto messo a segno nella notte ai danni della gioielleria Raciti, nel cuore del centro storico. Un’azione studiata nei dettagli e condo ... siracusaoggi.it