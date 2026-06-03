Spaccata nella notte in centro storico ladro incastrato dal rumore e arrestato
Nella notte, un uomo ha tentato di rubare in un bar nel centro storico di Verona. Il ladro è stato intercettato dopo che il rumore ha attirato l’attenzione e, grazie alla segnalazione di un cittadino, è stato arrestato dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. La polizia ha confermato l’arresto e il fermo dell’individuo coinvolto nel tentativo di furto.
Colpo nella notte nel cuore di Verona, dove un tentativo di furto ai danni di un bar del centro storico si è concluso con l'arresto del responsabile grazie al tempestivo intervento della polizia e alla collaborazione di un cittadino.Intorno alle 3.45, gli agenti delle Volanti, impegnati in un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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