Spaccata nella notte in centro storico ladro incastrato dal rumore e arrestato

Notizia in breve

Nella notte, un uomo ha tentato di rubare in un bar nel centro storico di Verona. Il ladro è stato intercettato dopo che il rumore ha attirato l’attenzione e, grazie alla segnalazione di un cittadino, è stato arrestato dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. La polizia ha confermato l’arresto e il fermo dell’individuo coinvolto nel tentativo di furto.