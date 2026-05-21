Mozzo spaccata da film in gioielleria | assalto con pick-up e auto rubate colpo da 200mila euro
Nella notte tra mercoledì e giovedì, un furto è stato messo a segno in una gioielleria di un centro commerciale. I malviventi hanno utilizzato un pick-up e un’auto rubata per entrare nel negozio, portando via oggetti di valore per un totale di circa 200 mila euro. L’assalto è avvenuto durante le ore notturne, e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’evento e sulle modalità con cui i ladri sono riusciti a entrare e a compiere il colpo.
Colpo da manuale del crimine nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio al centro commerciale “Gran mercato dei Colli” di Mozzo, dove una banda composta da almeno cinque malviventi ha assaltato la gioielleria Corna, portando via oro, preziosi e diamanti per un valore che, secondo le prime stime, supererebbe i 200mila euro. Ancora difficile quantificare con precisione l’entità complessiva dei danni, ma le immagini del devastante raid parlano da sole: vetrine distrutte, saracinesche divelte e locali completamente messi a soqquadro. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3 del mattino e tutto lascia pensare a un’azione studiata nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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