Mozzo spaccata da film in gioielleria | assalto con pick-up e auto rubate colpo da 200mila euro

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un furto è stato messo a segno in una gioielleria di un centro commerciale. I malviventi hanno utilizzato un pick-up e un’auto rubata per entrare nel negozio, portando via oggetti di valore per un totale di circa 200 mila euro. L’assalto è avvenuto durante le ore notturne, e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’evento e sulle modalità con cui i ladri sono riusciti a entrare e a compiere il colpo.

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