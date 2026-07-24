La Camera ha approvato un ordine del giorno che permette di reinvestire sul territorio eventuali economie di gara o risorse inutilizzate legate ai Giochi del Mediterraneo 2026. Le risorse residuate potranno essere destinate a completare e valorizzare le opere realizzate nel quadro del piano degli interventi per l’evento. La decisione riguarda le economie generatesi durante le gare e le risorse non spese nel progetto.

Tarantini Time Quotidiano Le eventuali economie di gara e le risorse che dovessero rimanere inutilizzate nell’ambito del Piano degli interventi per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 potrebbero essere reinvestite nei territori interessati per completare e valorizzare le opere realizzate. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati con il parere favorevole del Governo, presentato dal deputato e segretario provinciale di Taranto di Forza Italia, Vito De Palma. “La Camera dei deputati ha approvato, con il parere favorevole del Governo, un mio ordine del giorno che impegna l’Esecutivo a valutare... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la Camera approva l’ordine del giorno: le economie di gara potranno essere reinvestite sul territorio

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