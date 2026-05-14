Petrolio in Basilicata | la Camera approva l’ordine del giorno di Amendola

La Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno proposto da un deputato della regione Basilicata, riguardante le attività petrolifere nella zona. La decisione riguarda la fine della concessione tra Eni e Shell e le possibili ripercussioni sul bilancio regionale. La questione è collegata alle risorse derivanti dal petrolio e al loro impatto sul deficit della sanità locale. La discussione si concentra anche sui rapporti tra le attività estrattive e le finanze pubbliche.

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