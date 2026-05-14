Petrolio in Basilicata | la Camera approva l’ordine del giorno di Amendola
La Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno proposto da un deputato della regione Basilicata, riguardante le attività petrolifere nella zona. La decisione riguarda la fine della concessione tra Eni e Shell e le possibili ripercussioni sul bilancio regionale. La questione è collegata alle risorse derivanti dal petrolio e al loro impatto sul deficit della sanità locale. La discussione si concentra anche sui rapporti tra le attività estrattive e le finanze pubbliche.
? Domande chiave Come influenzerà la fine della concessione Eni-Shell sul bilancio regionale?. Perché le risorse del petrolio sono legate al deficit della sanità?. Cosa rischiano le aziende agricole lucane con le nuove decisioni energetiche?. Chi deve decidere i nuovi permessi di ricerca nel territorio?.? In Breve Piero Lacorazza sottolinea il rischio deficit sanità regionale per uso risorse idrocarburi.. Concessione Eni-Shell in scadenza nel 2029 minaccia stabilità economica della Basilicata.. Necessità dibattito in Consiglio regionale su permessi di ricerca attualmente in corso.. Gestione risorse petrolifere incide direttamente sui costi carburanti per aziende lucane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Un ordine del giorno alla Camera per ripristinare le risorse a favore dei porti marchigiani: «Inaccettabile taglio da 100 milioni»ANCONA - «Le recenti notizie circa il definanziamento di 100 milioni di euro stanziati per i porti di Ancona, San Benedetto del Tronto e Pesaro...
Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film “L’eterna luce del giorno” con Claudio AmendolaTerminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film L’eterna luce del giorno, dramma post-apocalittico liberamente ispirato[ a una storia vera,...
Temi più discussi: Gaza, l’italia ha inviato petrolio e carburante ad aziende collegate alle forze armate israeliane responsabili del genocidio; Inchiesta di Greenpeace e Report: L’Italia ha inviato petrolio per forze armate israeliane responsabili del genocidio a Gaza; Anche il petrolio di Tempa Rossa per alimentare il genocidio israeliano; Petrolio e futuro della Basilicata: l’appello per una visione regionale oltre il 2029.
Odg Amendola, @pierolacorazza: Petrolio lucano nel dibattito nazionale Si pone la grande questione del debito del Paese verso la Basilicata. La questione del petrolio e dei permessi di ricerca in Basilicata va posta al centro consiglio.basilicata.it/consiglioinfo x.com
Enzo Amendola interviene sul decreto carburanti e torna a porre il tema delle attività estrattive in Basilicata e del costo dei carburanti per cittadini e imprese lucane. La Basilicata produce circa l’80% del petrolio estratto in Italia, ma continua ad avere prezzi all - Facebook facebook
Lacorazza, la questione del petrolio lucano nel dibattito nazionale(ANSA) - POTENZA, 14 MAG - L'intervento dell'onorevole Enzo Amendola (Pd) in Parlamento e l'ordine del giorno da lui proposto e approvato dalla Camera dei Deputati, ha il merito non solo di porre il ... msn.com
Petrolio Made in Italy: estratto in Basilicata, venduto in Germania. I due giacimenti più grandi d'Europa on shoreIl petrolio in Basilicata ha una storia lunga e visibile. A Tramutola, in provincia di Potenza, il petrolio affiora da solo. Non c’è bisogno di far lavorare la fantasia: da metà dell’Ottocento in un ... corriereadriatico.it