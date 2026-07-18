Calendario Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 | orari giorno per giorno tv streaming

Da venerdì 21 agosto (anche se le prime gare si terranno giovedì 20) a giovedì 3 settembre si terrà a Taranto, in Puglia, la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: le medaglie verranno distribuite tutti i giorni a partire da sabato 22 agosto. Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997: il motto ufficiale della manifestazione è “ Embrace the Future “, per sottolineare la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, facendo attenzione anche a sostenibilità ed innovazione. L’ edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le giornate di gare della manifestazione di Taranto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Giochi del Mediterraneo, Taranto corre ma manca lalloggio per gli atleti

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