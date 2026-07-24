Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto inaugura la nuova casa dell’atletica | completata la pista indoor del PalaRicciardi

Da sport.periodicodaily.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Taranto è stata inaugurata la prima pista indoor del Sud Italia omologata World Athletics, completata all’interno del nuovo PalaRicciardi. L’impianto, realizzato da Ferraro S.p.A., sarà sede delle competizioni di atletica durante i Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura rappresenta un nuovo punto di riferimento per lo sport nella regione e sarà utilizzata anche dopo l’evento internazionale.

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Ferraro S.p.A. completa il cuore del nuovo impianto sportivo: Taranto avrà la prima pista indoor del Sud Italia omologabile World Athletics Taranto si prepara ad accogliere i XX Giochi del Mediterraneo 2026 con una nuova infrastruttura sportiva destinata a lasciare un segno importante nel panorama dell’atletica italiana. È stata infatti completata la pista indoor del PalaRicciardi, il cuore del nuovo complesso sportivo realizzato da Ferraro S.p.A. in vista della manifestazione internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il cantiere è ormai alle battute finali: dopo l’ultimazione degli ultimi interventi di rifinitura, l’azienda si prepara alla consegna dell’opera, nata dalla riqualificazione completa del Complesso Amatori Ricciardi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Giochi del Mediterraneo 2026, presentato a Taranto il videoclip ufficiale

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