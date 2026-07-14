Giochi del Mediterraneo | la pista di atletica indoor più bella d’Italia e nello stadio la presentazione del brano ufficiale Taranto

Notizia in breve

Durante i Giochi del Mediterraneo, Mietta e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia hanno presentato il brano ufficiale dell’evento nell’area hospitality dello stadio Iacovone. La pista di atletica indoor è stata definita come la più bella d’Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti delle istituzioni sportive. La presentazione musicale si è svolta in un contesto dedicato alle attività collaterali della manifestazione.