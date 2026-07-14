Giochi del Mediterraneo | la pista di atletica indoor più bella d’Italia e nello stadio la presentazione del brano ufficiale Taranto

Da noinotizie.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Giochi del Mediterraneo, Mietta e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia hanno presentato il brano ufficiale dell’evento nell’area hospitality dello stadio Iacovone. La pista di atletica indoor è stata definita come la più bella d’Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti delle istituzioni sportive. La presentazione musicale si è svolta in un contesto dedicato alle attività collaterali della manifestazione.

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Mietta e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia presentano il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, nell’area hospitality dello stadio Iacovone. Non l’unica cosa del pomeriggio, considerato quanto diffuso dal commissario dei Giochi. —– Scrive Massimo Ferrarese: Terminati oggi i lavori all’interno del PalaRicciardi. Per me la pista di atletica indoor più bella d’Italia. L'articolo Giochi del Mediterraneo: “la pista di atletica indoor più bella d’Italia” e nello stadio la presentazione del brano ufficiale Taranto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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