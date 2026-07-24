Gila al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore del Milan

Il Milan ha annunciato l’acquisto di Mario Gila, che firma un contratto fino al 2031. L’ex difensore della Lazio, con 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, si unisce alla rosa rossonera a titolo definitivo. La sua esperienza in Serie A si aggiunge alle strategie di rinforzo della squadra. Gila lascia la Lazio dopo aver disputato tutte le sue stagioni in biancoceleste.

Il Milan di Amorim riparte in difesa da Mario Gila. L'ex centrale della Lazio arriva a titolo definitivo firmando fino al 2031. Lo spagnolo lascia la Capitale dopo 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni in biancoceleste. In rossonero indosserà la maglia numero 34 e si candida per un ruolo da titolare nella difesa a tre. "Ho scelto il Milan perché è una delle squadre più forti a livello mondiale, per la storia che ha e tutto quello che c'è intorno al club. È tutto quello di cui avevo bisogno per arrivare a certi livelli. Possiamo fare tante cose belle, ci sono diversi obiettivi e prometto di aiutare la squadra dando tutto quello che ho. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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