BeGreat ha presentato un progetto rivolto ai giovani, considerato un successo nel settore. La collaborazione con il festival di Giffoni, che da oltre cinque decenni si dedica ai giovani, mira a trasformare i talenti emergenti in opportunità concrete. La partecipazione di rappresentanti del festival sottolinea l'importanza dell'iniziativa nel sostegno alle nuove generazioni. L'evento ha riunito diversi attori coinvolti, evidenziando l'interesse comune nel promuovere lo sviluppo dei giovani attraverso programmi dedicati.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Non potevamo non essere qui tutti insieme oggi, perché BeGreat è un urlo di vittoria rivolto ai giovani. Giffoni, da 56 anni, è la casa dei giovani e per questo non poteva mancare in un progetto che mette al centro il loro talento e il loro futuro". Lo ha detto Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, in occasione del roadshow 'Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream', promosso da BeGreat nell'ambito della 56esima edizione del festival. "Tutta Italia è stata coinvolta nel format BeGreat e Giffoni non poteva essere da meno - ha aggiunto -. Ospitiamo questo progetto perché vogliamo lanciare proprio dalla Multimedia Valley un messaggio chiaro: essere a disposizione dei nostri ragazzi, offrendo loro occasioni concrete di crescita e di confronto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giffoni, Gubitosi: "E' la dei casa giovani, insieme a BeGreat per trasformare il talento in opportunità"

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