La Casa sulla Roccia apre le porte a Claudio Gubitosi fondatore di Giffoni Experience
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ll prossimo 15 maggio, alle ore 10:30, la comunità "La Casa sulla Roccia" aprirà le porte della propria sede di Villa Dora a Claudio Gubitosi, Fondatore di Giffoni Experience e ad una sua delegazione, per un incontro che segna l'unione tra il valore sociale della riabilitazione e il potere.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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