Un rappresentante di Terre des Hommes ha affermato che molti genitori preferiscono affidarsi ai dispositivi digitali invece di impegnarsi in relazioni pedagogiche con i figli. Secondo quanto dichiarato, questa scelta riempie un vuoto emotivo nei bambini. La difficoltà principale risiede nel fatto che il dispositivo viene spesso visto come un’alternativa alla relazione diretta con il minore. Non sono stati forniti dati o esempi specifici.

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - “La difficoltà maggiore che noi vediamo è che il genitore ancora oggi può scegliere come alternativa a una relazione sana e pedagogica con il proprio bambino, il device. Esponendolo allo strumento, in quel momento colma una lacuna, permette al device di occupare uno spazio-tempo che non è in grado, non vuole o non sa come riempire. Stiamo facendo un passo indietro: abbiamo capito che è la dimensione della genitorialità che va supportata, non giudicata, ma proprio messa nelle condizioni di capire e di agire, in modo convinto, su quell'alternativa che non è mai da percorrere. Dobbiamo essere pronti nell'accompagnare il genitore affinché non guardi mai al device come a un'alternativa possibile nella fascia zero-36 mesi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giannotta (Terre des Hommes): "Nei bimbi il device riempie un vuoto"

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