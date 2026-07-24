La finale dei Mondiali ha dominato gli ascolti televisivi della serata di domenica 19 luglio 2026, superando altri programmi. Canale 5 ha mantenuto una buona posizione con la trasmissione “Racconto di una notte Chi l’ha visto?”. La Rai non ha ancora deciso quale programma proporre dopo la conclusione di “Chi l’ha visto?” con l’assenza di una scelta ufficiale. Nel frattempo, il governo ha affermato che chi commette un reato non può ricevere risarcimenti.

Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Dal successo travolgente degli anni Ottanta alle nuove sfide artistiche: storia, curiosità e carriera di un cantautore raffinato che ha sempre seguito la propria strada Gianni Togni nasce a Roma il 24 luglio 1956 e fin da giovane dimostra una forte inclinazione per la musica. Cresciuto nella capitale, muove i primi passi nel mondo artistico negli anni Settanta, periodo in cui la scena italiana vive una grande trasformazione tra cantautorato, pop e sperimentazione. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gianni Togni, il poeta di “Luna” che ha trasformato la musica italiana in emozione

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Gianni Togni Luna

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