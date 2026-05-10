La parola Mamma nella musica italiana | simbolo emozione e memoria collettiva

La parola mamma occupa un posto speciale nella musica italiana. Non è soltanto un termine affettuoso o familiare: nelle canzoni diventa un simbolo universale di amore, nostalgia, protezione e identità culturale. Dalla tradizione melodica del Novecento fino alla musica contemporanea, il tema della madre ha accompagnato generazioni di artisti e ascoltatori, trasformandosi insieme alla società italiana. Le origini del tema materno nella canzone italiana. Nella musica popolare italiana del secolo scorso, la figura della madre era spesso associata alla casa, ai sacrifici familiari e ai valori tradizionali. In molte composizioni degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, la mamma rappresentava il punto fermo della vita quotidiana, soprattutto in un’Italia segnata da guerre, emigrazione e povertà.🔗 Leggi su 361magazine.com

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