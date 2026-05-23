? Punti chiave Come ha trasformato la gestione dei B&B la sua musica?. Cosa ha ispirato i testi di Avvoltoi durante i lunghi viaggi?. Perché il movimento costante è diventato il motore della sua carriera?. Come influenzeranno i tour estivi i suoi prossimi lavori discografici?.? In Breve Incontro con il giornalista Enrico Galletti al Festival dell'Economia di Trento. Passato decennale nella gestione di B&B prima del successo musicale. Ispirazione tratta dai racconti dei turisti durante le esperienze lavorative pregresse. Programmazione di vari appuntamenti dal vivo per la stagione estiva in corso. Il brano Avvoltoi ha portato Eddie Brock sul palco di Sanremo quest’anno, aprendo una parabola artistica che oggi si sposta verso il panel Musica in Movimento a Trento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eddie Brock a Trento: il viaggio che ha trasformato la sua musica

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