Dopo il concerto davanti a 9.000 persone alla Reggia di Caserta, Gianni Fiorellino torna a teatro con “‘A voce d’e criature — Il musical”. Lo spettacolo combina canto, prosa e momenti comici, ambientato nei quartieri di frontiera. La rappresentazione racconta la realtà difficile di quei quartieri, ma anche la speranza e l’innocenza che sfidano le regole della strada. La commedia musicale si propone di mostrare il contrasto tra durezza e speranza.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il concerto alla Reggia di Caserta davanti a 9.000 spettatori, Gianni Fiorellino torna a teatro con una commedia musicale tra canto, prosa e risate, dove la dura realtà dei quartieri di frontiera si accende di speranza e la forza dell’innocenza sfida le regole della strada. Una storia vera di riscatto e coraggio, ispirata all’azione di Don Luigi Merola, per salvare il futuro un bambino alla volta. Scritto e diretto da Ciro Villano, già autore della commedia musicale “Io speriamo che me la cavo”, “‘A voce d’e criature — Il musical” è una commedia liberamente ispirata all’attività di Don Luigi Merola. Lo spettacolo intreccia prosa, risate ed emozioni con le musiche inedite di Gianni Fiorellino, coprotagonista in scena insieme a Villano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gianni Fiorellino torna a teatro con “‘A voce d’e criature — Il musical”

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