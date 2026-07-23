Gianni Fiorellino al Politeama di Palermo con ‘A voce d’e criature’

Gianni Fiorellino si esibisce al teatro Politeama di Palermo con lo spettacolo musicale ‘A voce d’e criature – Il musical’. L’artista ha già tenuto un concerto alla Reggia di Caserta, davanti a 9.000 persone. La commedia musicale è in scena dopo il successo di quell’evento e riprende il suo tour teatrale. La rappresentazione è prevista per un periodo non specificato.

Dopo il successo del concerto alla Reggia di Caserta davanti a 9.000 spettatori, Gianni Fiorellino torna a teatro con la commedia musicale ‘A voce d’e criature – Il musical’, in programma al teatro Politeama di Palermo. Una storia liberamente ispirata all’attività di Don Luigi Merola. Lo spettacolo è scritto e diretto da Ciro Villano, già autore della commedia musicale ‘Io speriamo che me la cavo’. Lo spettacolo intreccia prosa, risate ed emozioni con le musiche inedite di Gianni Fiorellino, coprotagonista in scena insieme a Villano. La trama. La trama segue Alferio, un indolente assistente sociale, e Don Luigi, un prete di frontiera, uniti in una lotta ad armi impari contro la criminalità organizzata napoletana per strappare i ragazzi alla strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gianni Fiorellino alla Reggia di Caserta, il concerto il 24 giugnoIl 24 giugno 2026, alle ore 21, la piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta ospiterà un concerto di Gianni Fiorellino.