Gianni Fiorellino torna a calcare le scene teatrali con “‘A voce d’e criature”, un musical ispirato alla lotta di un attivista contro il disagio giovanile nella città di Napoli. Lo spettacolo mette in scena le storie dei giovani coinvolti in situazioni di emarginazione, con un focus sul riscatto sociale. La rappresentazione si svolge in un teatro della zona e sarà in programma per diverse settimane.

Gianni Fiorellino torna a teatro con il musical “‘A voce d’e criature”, ispirato alla battaglia sociale di Don Luigi Merola per i ragazzi di Napoli. Dopo il grande riscontro di pubblico ottenuto di recente alla Reggia di Caserta, Gianni Fiorellino si appresta a tornare in scena nei teatri con un nuovo progetto artistico che fonde musica, recitazione e temi di forte impatto civile. L’artista napoletano sarà infatti tra i protagonisti e il curatore delle colonne sonore di “‘A voce d’e criature — Il musical“, uno spettacolo liberamente ispirato all’impegno profuso da Don Luigi Merola e dalla sua Fondazione per sottrarre i giovanissimi alle logiche della criminalità nei contesti urbani più complessi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gianni Fiorellino: il grande ritorno sul palco del teatro con una commedia musicale dedicata al riscatto sociale

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GIANNI Fiorellino live a trentola ducenta N9

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