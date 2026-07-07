Sanremo donna trovata morta in casa | fermato il figlio di 21 anni

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 21 anni è stato fermato dopo il ritrovamento di una donna di 59 anni senza vita in un appartamento di Sanremo. La donna, residente a Milano, è stata trovata morta nella sua casa in via Hope lunedì sera. Il figlio della vittima è stato posto in stato di fermo dalle forze dell’ordine. Le cause della morte sono ancora da accertare. La scena è stata sottoposta a rilievi dagli investigatori.

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E’ in stato di fermo il figlio 21enne della donna milanese di 59 anni ritrovata senza vita in un appartamento di via Hope, a Sanremo, la sera di lunedì. I carabinieri, che proseguono nelle indagini e procedono per omicidio, hanno ascoltato a lungo il ragazzo, che aveva dato l’allarme e spiegato in un primo tempo di essere stato fuori a cena e di essere tornato in serata trovando la porta chiusa dall’interno. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Ad un primo esame sul corpo della donna erano emersi segni di violenza. Il 21enne è stato ascoltato per 10 ore dagli inquirenti, al termine sottoposto a fermo. In queste ore i carabinieri hanno anche eseguito un lungo sopralluogo nell’abitazione e nell’area esterna all’appartamento alla ricerca di elementi utili alle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sanremo, 59enne trovata morta in casa: ipotesi strangolamento, indagato il figlio

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