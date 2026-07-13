A Tor Bella Monaca, una donna di circa 30 anni è stata trovata morta vicino a un palazzo in via dell’Archeologia 52 all’alba di lunedì. La vittima si trovava a terra, nelle vicinanze di un’impalcatura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica o sulle circostanze del ritrovamento.

Giallo a Tor Bella Monaca. Una donna dell’apparente età di circa trent’anni è stata trovata senza vita a terra vicino a un palazzo al civico 52 di via dell’Archeologia all’alba di lunedì. A dare l’allarme sono state alcune persone che hanno notato il corpo riverso sull’asfalto. Inutili purtroppo i soccorsi prestati del personale medico del 118 subito intervenuto sul posto. Non si esclude che la sconosciuta, che non aveva documenti, possa essere precipitata dal ponteggio che circonda l’edificio per lavori di ristrutturazione della facciata nella notte di domenica. Secondo i primi accertamenti della polizia la donna non dovrebbe essere stata un’inquilina dello stabile dove infatti nessuno la conosceva. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, giallo a Tor Bella Monaca: donna di trent'anni trovata morta vicino all'impalcatura di un palazzo

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27.01.2026 ROMA: TOR BELLA MONACA, ARRESTI E SEQUESTRI DI DROGA

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