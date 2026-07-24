Jurgen Klopp è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca, sostituendo Julian Nagelsmann. Il contratto di Klopp durerà fino ai Mondiali del 2030. Durante la presentazione, ha dichiarato che se ci saranno pressioni o richieste che lo coinvolgano in decisioni non condivise, si dimetterà immediatamente. La nomina è ufficiale e comunicata dalle autorità sportive.

Jurgen Klopp è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale tedesca, succedendo a Julian Nagelsmann, con un contratto fino ai Mondiali del 2030. Ad annunciarlo è stato Bernd Neuendorf, presidente della Federazione calcistica tedesca (Dfb). "Siamo lieti di presentare Jurgen Klopp come nostro nuovo allenatore", ha dichiarato in conferenza stampa. "Questo rappresenta il culmine ideale della mia carriera, della mia vita, della mia vita professionale. Dedicherò tutte le mie energie a questo incarico", ha sottolineato il nuovo allenatore della Germania. Poi, rivolgendosi direttamente ai media, Klopp ha voluto fin da subito mettere le cose in chiaro: "Nel giorno in cui voi direte che non mi volete più, me ne andrò, senza chiedere buonuscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Germania, Klopp nuovo ct con minaccia: "Se lo fate, vado via subito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ufficiale, Klopp è il nuovo ct della Germania. Ma avverte: "Niente attacchi personali o vado via"La federcalcio tedesca ha annunciato l’ingaggio di Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico della nazionale, con incarico fino al 2030.

Klopp CT della Germania: “Ma se attaccate la mia famiglia me ne vado. Ditemi le cose in faccia”Jürgen Klopp, nominato nuovo ct della Germania, ha dichiarato durante la conferenza di presentazione che se la sua famiglia viene attaccata, se ne...

Temi più discussi: Klopp nuovo Ct Germania? L'allenatore rivela: L'annuncio nei prossimi giorni; Germania, ufficiale la nomina di Klopp come nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2030; Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania, contratto fino al 2030; Klopp a un passo dalla panchina della Germania: annuncio atteso domani.

#Klopp è il nuovo ct della Germania: l'annuncio ufficiale e quando debutta x.com

Klopp è il nuovo ct della Germania: Incarico unico, si combatte l'uno per l'altro...L'annuncio e le prime parole del neo commissario tecnico della selezione tedesca, che riparte dall'ex Liverpool e Borussia Dortmund: è lui il dopo Nagelsmann ... corrieredellosport.it

Klopp CT della Germania: Ma se attaccate la mia famiglia me ne vado. Ditemi le cose in facciaJürgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania e nella conferenza di presentazione ha lanciato un messaggio chiaro ai tifosi: critiche sì ... fanpage.it