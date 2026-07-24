Gerardina Trovato ha annunciato di dover sottoporsi a un intervento alla gola, fermando temporaneamente il suo ritorno sul palco. La cantante ha dichiarato che, nonostante l’operazione, tornerà a cantare in futuro. Era pronta a riprendere le esibizioni, con la voglia di tornare a esibirsi e il desiderio di condividere nuovamente la musica con il pubblico.

Ci mancava poco. Gerardina Trovato era lì, pronta a rimettersi le scarpe da palco. Con addosso la voglia di cantare e il calore ritrovato di chi non l’ha mai dimenticata. Poi, all’improvviso, un ostacolo. E arriva dritto da un video postato su Instagram. La cantautrice catanese racconta che dovrà fermarsi. Di nuovo. Per sottoporsi a un intervento alla gola. La voce è stanca, il fisico provato, è visibilmente dimagrita. Ma la grinta, quella no. Quella resta intatta: “Tornerò a cantare. E presto”. “Ero contenta. Davvero. Dopo tanto tempo stavo per tornare in Sicilia, e non solo. In altre regioni d’Italia. Sentivo un affetto enorme”, dice nelle stories. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gerardina Trovato ferma il ritorno sul palco: “Dovrò operarmi alla gola, ma tornerò a cantare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gerardina Trovato ferma il tour 2026: “Devo operarmi d’urgenza alla gola”Gerardina Trovato ha annunciato l’interruzione del tour estivo 2026 a causa di un intervento chirurgico urgente alla gola.

Gerardina Trovato annulla il tour 2026: la diagnosi improvvisa e l’operazione d’urgenza alla golaGerardina Trovato ha cancellato il tour previsto per il 2026 a causa di un problema di salute.

Temi più discussi: Devo operarmi d'urgenza, Gerardina Trovato annulla il tour estivo: l'annuncio; Gerardina Trovato, stop al tour: deve essere operata d'urgenza; Gerardina Trovato ferma il ritorno sul palco: Dovrò operarmi alla gola, ma tornerò a cantare; Gerardina Trovato ferma il tour: 'Devo operarmi d'urgenza alla gola'.

Gerardina Trovato si ferma: due interventi per una cisti alla gola che preme sulle corde vocali. Si interrompe il tour Garantisco il ritorno, partito il 13 giugno. x.com

Gerardina Trovato annulla il tour 2026 per problemi di salute: Dovrò essere operata, ma ritornerò a cantareGerardina Trovato ha annunciato lo stop al tour estivo. Con un video commosso pubblicato sui suoi canali social, l'artista ha spiegato di doversi sottoporre a un'operazione ... ilmattino.it

Gerardina Trovato annulla il tour: Devo operarmi d’urgenza(Adnkronos) – La cantautrice Gerardina Trovato annuncia lo stop al suo tour estivo. Con un video commosso pubblicato sui suoi canali social, l’artista ha spiegato di doversi sottoporre a un’operazione ... msn.com