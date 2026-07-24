Gerardina Trovato, 59 anni, ha annunciato sui social di dover interrompere le attività pubbliche per un’operazione urgente alla gola. La cantante ha spiegato di aver bisogno di un intervento immediato, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla data dell’intervento. La decisione di fermarsi è stata comunicata tramite un video, in cui ha dichiarato che si sottoporrà all’operazione nel prossimo futuro.

G erardina Trovato, 59 anni, dovrà sottoporsi a un’ operazione d’urgenza alla gola. Lo ha annunciato lei stessa in un video sui social, a pochi giorni dal debutto del suo tour Garantisco il ritorno, partito lo scorso 13 giugno: un dolore avvertito durante le prove ha portato alla scoperta di una cisti che preme sulle corde vocali, costringendo la cantautrice catanese a fermarsi proprio mentre stava ritrovando il pubblico, dopo settimane vissute con entusiasmo e la voglia di riprendersi il palco. Gerardina Trovato, ascesa e difficoltà della cantante. guarda le foto Gerardina Trovato, il dolore durante le prove. Tutto è partito da una sensazione che sembrava passeggera, uno di quei fastidi che si tende a sottovalutare quando si è concentrati sulla preparazione di un tour. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gerardina Trovato costretta a fermarsi: «Devo operarmi d’urgenza alla gola»

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7 minuti fa: la figlia di Gerardina Trovato conferma la triste notizia dall'ospedale e piange.

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