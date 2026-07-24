Gerardina Trovato ha annunciato di dover interrompere il tour e di dover sottoporsi a un’operazione chirurgica urgente. La cantante siciliana, che stava per tornare a esibirsi dopo un periodo complicato, ha comunicato ai fan la notizia attraverso un messaggio. La decisione di fermarsi arriva in un momento in cui sembrava avesse raggiunto una nuova fase della sua carriera artistica.

La cantante siciliana era pronta a tornare sul palco dopo anni difficili. Gerardina Trovato dovrà fermarsi proprio quando sembrava pronta a vivere una nuova rinascita artistica. La cantautrice di Catania, che aveva annunciato il ritorno ai concerti dopo anni segnati da difficoltà personali e professionali, è stata costretta ad annullare l’intero tour estivo dopo una scoperta arrivata durante le prove. A comunicarlo è stata la stessa artista con un video pubblicato sui social, nel quale ha raccontato ai fan il motivo dello stop. Un semplice fastidio alla gola, inizialmente scambiato per stanchezza, si è rivelato invece qualcosa di molto più serio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gerardina Trovato costretta a fermarsi: «Devo operarmi d’urgenza», annullato il tour, il messaggio ai fan commuove tutti

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