Gerardina Trovato in lacrime | Niente tour devo operarmi d’urgenza – Il video

Doveva essere il tour del ritorno, un timido passo dentro quel mondo che l’ha prima celebrata per la splendida cantautrice che è, per poi, come succede spesso, a buona ragione o meno, essere dimenticata. I suoi fan, ancora moltissimi, dovranno aspettare perché in uno struggente videomessaggio Gerardina Trovato ha annunciato di doversi operare d’urgenza. «Io ero felice, felice davvero – dice la cantautrice siciliana, 59 anni – perché dopo tanto tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi. Durante le prove ho sentito un dolorino alla gola, pensavo fosse stanchezza, l’otorino mi dirà magari “fatti una bella dormita, un giorno o due massimo di riposo e poi vai”, invece la visita e subito la TAC col contrasto. 🔗 Leggi su Open.online

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