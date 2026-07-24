Gerardina Trovato costretta a fermare il tour per problemi di salute | Dite una preghiera per me
La cantante ha annunciato sui social di aver sospeso il tour a causa di una cisti alla gola. Ha spiegato di aver inizialmente pensato si trattasse solo di stanchezza e ha chiesto una preghiera per lei. Ha aggiunto che, per ora, non si pensa a una forma maligna. La sospensione riguarda tutte le date in programma fino a nuovo avviso. Nessun dettaglio sulle tempistiche di ripresa o ulteriori approfondimenti clinici.
La cantante ha annunciato sui social lo stop forzato al suo tour a causa di una cisti alla gola: "Pensavo fosse solo stanchezza". Poi rassicura: "Non dovrebbe essere maligna". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Gerardina Trovato è costretta a rimandare il tour per via di una ciste alla gola. A dare l’annuncio è stata proprio la cantautrice tramite un video su Instagram, dove ha spiegato la delicata situazione in cui su trova: Ciao ragazzi, quello che devo dirvi non è propri facebook
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