Gerardina Trovato costretta a fermare il tour per problemi di salute | Dite una preghiera per me

Notizia in breve

La cantante ha annunciato sui social di aver sospeso il tour a causa di una cisti alla gola. Ha spiegato di aver inizialmente pensato si trattasse solo di stanchezza e ha chiesto una preghiera per lei. Ha aggiunto che, per ora, non si pensa a una forma maligna. La sospensione riguarda tutte le date in programma fino a nuovo avviso. Nessun dettaglio sulle tempistiche di ripresa o ulteriori approfondimenti clinici.