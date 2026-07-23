La cantante ha annunciato sui social che il suo tour estivo è stato interrotto a causa di due operazioni d’urgenza alle vie respiratorie. Durante le prove, ha avvertito un dolore alla gola e ha deciso di sottoporsi a controlli medici. La cantante ha chiesto ai fan di pregare per lei.

Gerardina Trovato ha annunciato sui social lo stop al tour estivo. La cantante ha raccontato di aver sentito un dolore alla gola durante le prove e di aver voluto indagare. Avrebbe così scoperto di avere una cisti, di natura ignota al momento, che le preme le corde vocali. “Pensavo bastasse una bella dormita”, dice nel video. L’artista è provata, ma promette ai fan di tornare a cantare il prima possibile. “Ragazzi, dite una preghierina per me”, chiude il messaggio. Il video di Gerardina Gerardina Trovato ha raccontato sui social di dover subire un intervento alle corde vocali. La cantante ha quindi dovuto bloccare il tour. Si trattava del ritorno per l’artista che nelle settimane precedenti aveva organizzato il tour spinto dall’affetto ritrovato dei fan e dal sostegno del suo manager. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stop al tour di Gerardina Trovato, cantante costretta a due operazioni d'urgenza: "Dite una preghiera per me"

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GERARDINA TROVATO - Non è un film / Sanremo 1994

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