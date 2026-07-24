George Clooney e Amal pronti ad acquistare Villa Bragaglia a Capri Emma Marrone parla dei Sanremo vissuti alla cazzo di cane - Rubrica di gossip

Uno è un giocatore di pallanuoto di serie A1, l’altro della nazionale di nuoto andato alle olimpiadi. Sono fidanzati. Il nuotatore è fissato con i piedi e a Roma lo chiamano "La Piedatta". Inoltre gli piacciono i ragazzi giovani con cui tradisce il fidanzato, ma uno gli ha risposto picche. Gli ha persino regalato una tavola da surf (usata) per farlo cedere, ma il giovane virgulto, nuotatore anche lui, non lo ha voluto. Villa Bragaglia a Capri, una lussuosa costruzione degli anni quaranta, è stata adocchiata da George Clooney e Amal che vorrebbero acquistarla. Si tratta di una residenza elegante e riservata, immersa nel verde, tra limoni, piante mediterranee e scorci panoramici che lasciano senza fiato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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