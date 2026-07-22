George Clooney e Amal sono stati visti a Capri, dove sembrano interessati all'acquisto di una villa esclusiva. La proprietà si trova in una zona isolata, accessibile solo tramite un passaggio pedonale, senza mezzi di trasporto. I paparazzi hanno fotografato la coppia mentre si aggirava nei pressi del sito, confermando l’interesse per l’immobile. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti.

Secondo diversi tabloid Usa pare cheGeorge Clooney e Amal siano intenzionati ad acquistare una villache si trova aCapri, in un punto non raggiungibile con i mezzi ma attraverso un passaggio pedonale. L’incantevole dimora è stata costruita negli anni Quaranta ed è una residenza storica immersa nella tranquillità della zona di Tiberio, un angolo dell’isola lontano dal turismo più affollato. George Clooney e Amal, dopo la villa a Como, vorrebbero ora acquistare quest’altra dimora incantevole che è in vendita dal 2021. Villa Camarella, conosciuta come Villa Bragaglia,presenta l’architettura caprese. E’ una residenza elegante e riservata, immersa nel verde, tra limoni, piante mediterranee e scorci panoramici mozzafiato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - George Clooney e Amal innamorati di Capri: l’acquisto della villa esclusiva

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