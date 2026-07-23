Amal e George Clooney comprano Villa Bragaglia | svelato il mistero di Capri

Amal e George Clooney hanno acquistato Villa Bragaglia a Capri. La notizia è stata confermata dopo che erano stati visti sull’isola nei giorni precedenti. La coppia non aveva mai visitato Capri prima di allora. La villa, situata sull’isola, è ora di loro proprietà. La presenza dei Clooney a Capri era stata notata e aveva suscitato interesse tra i residenti. La loro visita aveva attirato l’attenzione, ma la notizia dell’acquisto è arrivata solo successivamente.

Amal e George Clooney erano stati avvistati a Capri qualche giorno fa. La loro presenza sull’isola aveva destato curiosità e scalpore, perché non c’erano mai stati prima. Adesso il mistero della loro visita è stato svelato. La coppia pare interessata ad acquistare Villa Bragaglia dove Totò ha trascorso diverse estati. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

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