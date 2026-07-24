genova adescava ragazzine fragili su tik tok trentenne condannato a quasi otto anni di carcere con il rito abbreviato

Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e otto mesi di carcere in un processo con rito abbreviato. Era accusato di aver adescato su TikTok ragazzine di 12, 13 e 14 anni, con l’obiettivo di avere rapporti sessuali a pagamento. La giudice ha pronunciato la sentenza per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.

Adescava su tiktok ragazzine di 12, 13 o 14 anni per avere rapporti sessuali a pagamento. Un uomo di 30 anni è stato condannato dalla gip Angela Nutini del Tribunale di Genova in abbreviato a 7 anni e otto mesi di reclusione per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione. Gli abusi, spesso, venivano filmati e usati per ricattarle e convincerle a trovare altre giovanissime o avere altri rapporti. L’indagine, coordinata dalla pm Valentina Grosso, era partita a gennaio dell’anno scorso, dopo la telefonata alla polizia dello stesso uomo. Era stato lui a dire che il padre di una ragazzina di 12 anni, che lui aveva conosciuto sui social, lo aveva minacciato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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