Un uomo di 51 anni è stato condannato a Messina per aver adescato ragazze sui social media. Secondo le accuse, si spacciava per un’altra persona e pubblicava foto di giovani donne attraenti. Con questa falsa identità, convinceva le vittime a inviare immagini intime, anche di atti di autoerotismo. Le indagini hanno portato all’identificazione del soggetto, che ora dovrà scontare la pena prevista dalla legge. La vicenda riguarda il rischio di predatori online e la vulnerabilità delle minorenni.

Adescava ragazzine sui social, si spacciava per un altro, in genere pubblicando foto di giovani prestanti, e le convinceva a inviare foto intime, anche con atti di autoerotismo. Poi le ricattava, minacciando di diffondere video e foto se le vittime non avessero inviato altro. A quanto pare questo squallido copione è stato più volte messo in atto dal marocchino 51enne Farid Buokal, che ha collezionato parecchi procedimenti penali in giro per l’Italia per violenza sessuale, pornografia minorile ed estorsione. E attualmente è in carcere a Bologna. Ieri per lui è arrivata una condanna pesante decisa dalla gup di Messina Tiziana Leanza, a conclusione dell’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Messina, adescava ragazzine sui social: condannato 51enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Minacce a Meloni sui social: condannato l’uomo che invocava il patibolo? Domande chiave Cosa hanno scatenato esattamente quei post pubblicati durante la quarantena? Come ha reagito la premier dopo aver ricevuto quelle...

Tentò di filmare due ragazzine in doccia: Cassarà condannato anche in appello, pena ridottaAndrea Cassarà, ex fiorettista due volte campione olimpico, era stato condannato a un anno e 4 mesi per "tentata interferenza illecita nella vita...

Messina, adescava ragazzine sui social: condannato 51enneAdescava ragazzine sui social , si spacciava per un altro, in genere pubblicando foto di giovani prestanti, e le convinceva a inviare foto intime, anche con ... gazzettadelsud.it

Adescava ragazzine sui social, le filmava e le ricattava, pedofilo arrestato a Genova SestriAdescava ragazzine di 12, 13 o 14 anni sui social e le convinceva ad avere rapporti sessuali, poi filmati, dietro il pagamento di piccole cifre. Video che poi usava per ricattarle e convincerle a ... genova.repubblica.it