Violenza sessuale su una ragazza Il vicino di casa trentenne condannato a 5 anni di carcere

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso una violenza sessuale su una ragazza di 19 anni, sua vicina di casa. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità e giudicata in tribunale, che ha pronunciato la sentenza. La ragazza aveva denunciato l’aggressione, portando alla condanna dell’uomo. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

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Condannato a cinque anni di carcere per violenza sessuale ai danni della studentessa diciannovenne vicina di casa. Era il 6 ottobre dello scorso anno, un lunedì mattina, quando il trentenne aveva approfittato del fatto che la ragazza fosse rimasta da sola, dopo che il suo fidanzato era uscito. E si è presentato alla porta con la scusa di chiederle del latte per la colazione. Ma quando lei, gentilmente, gli aveva detto di attendere all’ingresso mentre andava in cucina, lui è entrato e l’ha aggredita alla spalle, gettandola sul divano e consumando la violenza. Solo dopo che il trentenne se ne era andato, lei è riuscita a chiamare il 112, che l’ha trovata in stato di shock. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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