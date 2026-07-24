Genoa Baldanzi | Volevo rimanere e devo tutto a De Rossi

Tommaso Baldanzi ha dichiarato di essere felice per come si è conclusa la trattativa e di aver voluto rimanere al Genoa. Ha spiegato di dover tutto a De Rossi, aggiungendo che desiderava restare nel club ligure. Le sue parole sono state pronunciate durante un incontro con i giornalisti presso il ritiro del Genoa a Moena, riferendosi alla decisione di riscattarlo dalla Roma.

"Sono felice per come si è risolta la trattativa, volevo rimanere al Genoa". Così Tommaso Baldanzi parlando con i giornalisti dal ritiro del Genoa a Moena a proposito della decisione dei liguri di riscattarlo dalla Roma. "Devo tanto a De Rossi - ha aggiunto il trequartista -. Se sono al Genoa lo devo a lui. Metterò il massimo impegno a disposizione della squadra e del mister". A proposito di Nazionale, Baldanzi ha aggiunto che "uno dei miei obiettivi è essere convocato. Mi auguro di centrarlo, il sogno azzurro non è solo mio ma tutti i calciatori". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Baldanzi salta la Roma: le opzioni di De Rossi

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